Глава МИД Украины: Россия играет с миром в "голодные игры"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в обращении к участникам саммита G20, который проходит в эти дни на индонезийском острове Бали, заявил, что Россия играет со всем миром в "голодные игры".

Международное сообщество не должно было допустить ситуации, при которой Россия шантажирует весь мир ценами на энергоресурсы и продовольствие, а также угрозами безопасности, сказал Кулеба по видеосвязи.

"По сути, Россия играет с миром в голодные игры, одной рукой удерживая морскую блокаду украинских портов, а другой перекладывая вину за это на Украину. Россия рассматривает зависимость других стран от любых видов ресурсов как слабость и приглашение использовать эту зависимость в качестве рычага для получения выгоды для России", - заявил глава украинского МИД, которого цитирует BBC.

Он напомнил, что Украина десятилетиями играла важную роль в сфере глобальной продовольственной безопасности. А теперь, сказал он, страна подвергается нападению, бомбардировкам и мародерству.