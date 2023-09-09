Украина разочарована текстом итоговой декларации G20

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали итоговую совместную декларацию стран "Группы двадцати".

В частности, представитель МИД Украины Олег Николенко выразил разочарование той частью документа, которая касается агрессии России против Украины, а также отметил, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию.

"Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда", – подчеркнул Николенко.

В то же время спикер украинского внешнеполитического ведомства предложил, как изменить основные элементы текста, чтобы быть более приближенными к реальности.

Он указал, что в декларации нужно было отметить, что Россия ведет войну против Украины вместо слов о "войне в Украине", а также подчеркнул, что именно РФ, а не "все страны", должна воздержаться от применения силы для территориальных завоеваний.

Николенко также указал на необходимость того, что участники саммита должны были осудить агрессию РФ против Украины и призвать Россию немедленно ее прекратить.

Ранее сообщалось, что саммит стран "Группы двадцати" согласовал совместную декларацию, несмотря на разногласия между государствами-участниками в вопросе войны РФ против Украины, однако детали еще не известны.

Индийский премьер заявил, что страны G20 согласовали совместную декларацию, что свидетельствует о том, что участницы смогли найти компромиссные формулировки в блоках, касающихся войны РФ против Украины.