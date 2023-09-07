США выделят более миллиарда долларов на помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделит для помощи Украине более миллиарда долларов.

"Мы продолжим стоять на стороне Украины, и сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более 1 миллиарда долларов в рамках этих совместных усилий", – заявил госсекретарь на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в среду в Киеве.

По его словам, в пакет входят 665,5 миллиона долларов на новую военную и гражданскую помощь в сфере безопасности.

"Всего с начала российской агрессии мы выделили более 43 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности", – добавил Блинкен.

Также госсекретарь заявил, что помощь включает $175 миллионов США для "обеспечения значительной поддержки ПВО Украины, что является острой необходимостью".

Еще $100 миллионов, по его словам, выделяют для поддержки долгосрочных военных потребностей Украины и $300 миллионов – на поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях.

"Мы отправляем нашу первую партию противоминных и бронеавтомобилей украинским пограничникам и полиции, с некоторыми из которых я смогу встретиться завтра. И мы предоставляем критически важную помощь в разминировании, чтобы помочь обезвредить российские мины, невзорвавшиеся боеприпасы и т.д.", – сообщил он.

"Новое финансирование в сфере безопасности, о котором мы объявляем сегодня, также будет подкреплено прибытием этой осенью американских танков Abrams и обучением украинских пилотов на F-16 в Соединенных Штатах, дополняя обучение, которое уже проводится в Европе", – проинформировал Блинкен.

Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.