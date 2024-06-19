Американский оборонный гигант будет выпускать боеприпасы в Украине

Американская компания Northrop Grumman планирует производить боеприпасы среднего калибра в Украине. Об этом сообщил один из топ-менеджеров Northrop Дэйв Бартелл во время выставки Eurosatory 2024 в Париже, пишет Breaking Defense.

"Мы работаем в Украине над производством боеприпасов среднего (калибра). Это наш первый проект, оплачиваемый "украинскими долларами". Мы стремимся расширить его на боеприпасы калибра 155 мм и другие боеприпасы, когда найдем инновационные процессы", - сказал он.

Бартелл не детализировал план совместного производства, но указал на новую программу Государственного департамента США по развитию оборонных предприятий в Украине, которая инвестирует $2 млрд в оборонно-промышленную базу Украины и может открыть двери для американо-украинского совместного военного производства.

Northrop Grumman – третья в мире оборонная компания по доходу. Больше всего у RTX и Lockheed Martin.