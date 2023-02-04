США предоставят Украине дальнобойные снаряды GLSDB в рамках нового пакета помощи

Новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,175 млрд. будет включать дальнобойные снаряды, дальность действия которых составляет 150 километров.

Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пат Райдер на брифинге в Вашингтоне, пишет "Европейская правда".

Райдер подтвердил, что Украина получит малогабаритные высокоточные боеприпасы Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

"В рамках пакета мы предоставим GLSDB Украине. Это даст им способность получить большую огневую дальность и позволит проводить операции по защите своей страны и вернуть свои суверенные территории, которые оккупировала Россия", - сказал Райдер.

В новый пакет войдут 250 единиц Javelin, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и минометные мины калибра 120 мм, 190 тяжелых пулеметов с боеприпасами. В списке есть два зенитных ракетных комплекса среднего радиуса действия HAWK, 4 радара воздушной разведки, 20 контрбатарейных радаров, зенитные пушки и боеприпасы к ним.

В то же время в новом пакете отсутствуют ракеты ATACMS.

Украина длительное время просит у США дальнобойные ракеты - в частности ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров, обосновывая это тем, что имеющееся вооружение не позволяет уничтожать логистические узлы российских оккупационных войск на украинской территории.