Последнее обновление: 17.08.2023 09:04

США назвали неправильным сценарием территориальные уступки Украины в обмен на членство в НАТО

Белый дом прокомментировал высказывания руководителя аппарата генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена, который допустил членство Украины в Альянсе в обмен на территориальные уступки России.

В ходе брифинга координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби отверг переговоры о подобном сценарии вступления Украины в НАТО и назвал его "неправильным".

"Это неправильно. Мы уже говорили о попытках помочь найти путь к членству. Мы публично сказали, что в будущем Украина будет членом НАТО, и на Вильнюсском саммите альянс поддержал эту идею и идею разработать путь для этого окончательного членства", – отметил он.

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