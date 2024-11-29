Последнее обновление: 29.11.2024 14:12

Совет Украина-НАТО встретится в декабре

Следующая встреча Совета Украина-НАТО запланирована на 3 декабря, когда в Брюсселе состоится заседание на уровне министров иностранных дел Альянса. Об этом говорится в программе мероприятия.

Совет Украина-НАТО, как следует из программы, состоится вечером 3 декабря.

Напомним, Совет Украина-НАТО является форумом для консультаций между членами Альянса и Украиной по вопросам безопасности, представляющим общий интерес, в частности относительно захватнической войны России.

Его создали по итогам саммита Альянса в Вильнюсе в июле 2023 года.

Последний раз Совет Украина-НАТО собирался на уровне послов 26 ноября из-за запуска Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности по Днепру на прошлой неделе.

Его участники "подтвердили свою поддержку Украине" и назвали запуск ракеты "очередной попытка России терроризировать гражданское население в Украине и запугать тех, кто поддерживает Украину".

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