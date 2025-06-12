ЕС может снизить потолок цены на российскую нефть и без участия США

Даже если Соединенные Штаты не согласятся на дальнейшее снижение ценового потолка на российскую нефть, Европейский Союз может это сделать самостоятельно, благодаря контролю над Черным и Балтийским морями. Об этом заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас, выступая на "Брюссельском форуме" 11 июня.

По ее словам, Евросоюз контролирует Балтийское и Черное моря, что позволяет ему регулировать поставки российской нефти и влиять на экономическую ситуацию, независимо от позиции США.

Каллас напомнила, что ограничение цены на нефть было утверждено G7, а затем принято Европейским Союзом, однако ЕС также обладает достаточными возможностями для самостоятельных решений в этой сфере.

Она подчеркнула, что основные потоки российской нефти поступают в Европу через Балтийское и Черное моря, поэтому ЕС может воздействовать на этот процесс, даже если США не примут участие в дальнейшем снижении ценового потолка.

Как сообщалось, рассматривается возможность снижения предельной цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, что, по мнению экспертов, окажет дополнительное давление на российскую экономику.