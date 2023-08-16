В НАТО назвали ошибкой рассуждения об отказе от территорий в обмен на членство Украины

Официальный представитель НАТО Стиан Йенссен, который ранее предложил Украине уступить территории для членства в Альянсе, прокомментировал возникший скандал.

"Мое заявление об этом было частью большей дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", - заявил руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью VG, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что сейчас самое важное - это поддерживать Украину, Вооруженные силы которой продолжают контрнаступление.

"Многие отметили, что это происходит немного медленнее, чем они надеялись. Тем не менее, я хотел бы добавить к этому немного оптимизма, как я также сказал во время дебатов в Арендале. Надо помнить, что в начале войны была обеспокоенность тем, что Украина может развалиться в течение недель и дней", – добавил Йенссен.

Он утверждает, что сейчас вопрос в том, сколько территорий ВСУ смогут вернуть.

"Этого не произошло вообще. Они показали героическую борьбу с высшей силой. Сейчас тема в том, сколько территории Украина способна вернуть", - сказал чиновник НАТО.