Евросоюз готовит санкции против двух китайских банков за торговлю с Россией

Европейский Союз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за помощь России в обходе действующих торговых ограничений. Об этом говорится в документах, с которыми ознакомился Bloomberg.

Согласно этим предложениям, базирующимся в ЕС финансовым учреждениям будет запрещено проводить любые операции с региональными банками, находящимися вблизи границы Китая с Россией. Bloomberg не называет эти банки, потому что меры еще не опубликованы.

Банки могут быть внесены в список учреждений, которые, как считается, помогали Москве "через обработку транзакций или предоставления экспортного финансирования для торговых операций", позволявших избегать санкций ЕС. Некоторые из учреждений в этом списке также предоставляли "услуги по обороту криптоактивов", способствовавшие избеганию санкций, отмечается в документе.

Спикер Еврокомиссии пока отказался комментировать эти документы.

Издание отмечает, что Китай все больше выступает в роли посредника в войне России против Украины, поскольку китайские компании снабжают Москву запрещенными компонентами и технологиями, необходимыми для производства оружия. Предложенный пакет санкций также предусматривает добавление нескольких китайских компаний в уже существующий санкционный список ЕС.

Пекин неоднократно отрицал, что поддерживает войну России.