Лукашенко хочет национальной идеей "захватить души и сердца, разум людей"

Лукашенко 12 июня на совещании с руководством своей администрации заявил о необходимости выработать национальную идею, которая бы могла захватить души и сердца, разум людей.

"Дай бог, чтобы мы, наконец, народу четко сказали не только что такое идеология, а как мы всегда говорим: вот выработать нам бы такую национальную идею, которая бы могла захватить души и сердца, разум людей. Может, она и есть. Некоторые говорят "патриотизм", еще что-то. Но я не чувствую, что есть такая идея. Если мы ее выработаем (а это должно быть очень важной для нас целью, которая захватит все - от сердца до разума человека) - это вершина", - заявил пенсионер