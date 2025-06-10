Финляндия впервые примет учения НАТО "Арктический трезубец"

Финляндия впервые примет у себя трехсторонние учения НАТО "Арктический трезубец" (Arctic Trident-25) с участием военно-воздушных сил США, Великобритании и Франции, пишет Yle.

Эти учения по ведению воздушной войны впервые пройдут за пределами этих трех стран, для учений будут задействованы все основные базы ВВС в Финляндии.

Учения пройдут с 16 по 27 июня 2025 года, в них примут участие более 40 самолетов и около 1000 человек личного состава. Будут отрабатываться мобильные боевые возможности, возможности перекрестной поддержки и сотрудничества между парками истребителей четвертого и пятого поколений.

Полеты учений будут осуществляться с баз в районы между Рованиеми, Куусамо, Куопио, Ювяскюля, Тампере и Оулу.