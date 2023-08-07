Кремле не понравился "Форума свободных народов ПостРоссии" в Токио

МИД РФ заявил протест посольству Японии в Москве в связи с предоставлением Токио площадки для форума нежелательной в России организации.

В опубликованном на сайте ведомства сообщении говорится, что "решительный протест заявлен в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого Форума свободных народов ПостРоссии, деятельность которого признана в Российской Федерации нежелательной, а члены внесены в реестр террористов".

"Японской стороне было указано, что этот шаг, равно как и подключение к упомянутому сборищу депутатов парламента Японии, подписавшихся под итоговым "документом" с призывами к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности, не могут рассматриваться иначе как попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны", - подчеркнули в МИД РФ, передает Интерфакс.

Там заявили, что "подобная практика, способная окончательно разрушить остатки демонтированных правительством Японии нормальных отношений, должна быть немедленно прекращена", а "в случае повторения провокаций вопреки предупреждениям Токио следует быть готовым к самым чувствительным для японских интересов в связях с Россией ответным мерам".

В марте этого года стало известно, что Генпрокуратура РФ признала нежелательным в России общественное движение "Форум свободных народов постРоссии".