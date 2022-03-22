Япония назвала "неприемлемым" решение РФ прекратить переговоры по мирному договору

В посольстве Японии в Москве заявили, что решение России приостановить переговоры о заключении мирного договора является "прискорбным и неприемлемым".

"Решение не продолжать переговоры в одностороннем порядке со стороны России является крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым", - говорится в сообщении посольства, передает Интерфакс.

В дипмиссии подчеркнули, что приостановка российской стороной работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах "является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей".

"История рассмотрения вопроса совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах, основана на договоренности в 2016 году между премьер-министром Абэ и президентом Путиным. Данное решение российской стороны является совершенно неприемлемым для японской стороны", - добавили в посольстве.

Там добавили, что Япония считает неприемлемым российское военное вторжение в Украину и "выражает категорический протест против объявления в одностороннем порядке ответных мер и попыток возложения ответственности на японскую сторону".

С аналогичной оценкой решения России выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Действия России крайне неразумны и абсолютно неприемлемы. (...) Мы решительно протестуем", - цитируют сказанное премьером на заседании верхней палаты парламента местные СМИ.

По его словам, Япония "не меняет свой курс на решение проблемы северных территорий и заключение мирного договора".

МИД РФ выступил в понедельник с заявлением, Россия в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору "ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны".

Кроме того, принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами РФ и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.

Также Москва объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.