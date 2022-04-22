Кремль ответил на заявление Японии об «оккупированных» Курилах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после заявления Токио об «оккупации» Южных Курил Москве будет трудно продолжать переговоры по мирному договору.

«Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому ряду враждебных действий по отношению к Российской Федерации, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, «все четыре острова являются неотъемлемой территорией России», передает РБК.

В ночь на 22 апреля МИД Японии в «Синей книге дипломатии» впервые за 19 лет обозначил «северные территории» (так в Токио называют Южные Курилы) как «оккупированные». Эта книга публикуется ежегодно с 1957-го, ее обновленная версия была представлена на заседании кабинета министров.

В японском МИДе осудили российское военное вторжение в Украину и заявили, что на этом фоне сложно говорить о перспективах переговоров с Россией по поводу заключения мирного договора. В докладе ведомства говорится, что «северные территории — неотъемлемая часть Японии, но в настоящее время незаконно оккупированы Россией».

Токио с 2011 года называет острова «принадлежащими Японии», а формулировку об «оккупации» не использовал с 2003-го.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписанию соглашения мешает территориальный спор о Курильских островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи, которые в итоге перешли под контроль Советского Союза. Токио требует их возврата; Москва считает, что территории перешли в состав СССР законно.