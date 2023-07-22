Зеленский и Эрдоган обсудили "зерновую сделку"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила канцелярия президента Турции.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по просьбе Владимира Зеленского.

"Лидеры подробно обсудили продление действия соглашения о Черноморском зерновом коридоре. Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия для установления мира", – говорится в коротком сообщении.

В свою очередь, Зеленский в Twitter сообщил, что в разговоре с Эрдоганом "скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы", а также обсудил реализацию "формулы мира". Кроме того, он попросил президента Турции способствовать возвращению украинских заключенных, в частности крымских татар.

В вечернем обращении в пятницу Зеленский анонсировал разговор с президентом Турции о Черноморском регионе, продовольственной безопасности и "других важных темах".