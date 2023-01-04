Пресс-секретарь Эрдогана анонсировал его разговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду планирует провести телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.

"Мы продолжаем вести интенсивную дипломатию с обеими сторонами. Наши профильные министры, министр иностранных дел, министр обороны, глава разведки и другие наши коллеги продолжают встречаться со своими коллегами с обеих сторон. В настоящее время Турция является единственной страной, которая может делать это с такой эффективностью и в таких масштабах", - сказал он в эфире телеканала NTV.

По словам Калына, турецкую сторону беспокоит возможная эскалация боевых действий в Украине, и Анкара по-прежнему выступает за переговоры Путина и Зеленского.

"Единственный стол мира и переговоров, который с самого начала по-настоящему объединил стороны, был создан в Турции. Сначала в Анталье, затем в Стамбуле. К сожалению, продолжения не последовало, но, как вы знаете, наш президент неоднократно призывал к встрече двух лидеров, и мы продолжаем повторять этот призыв", - добавил Калын.