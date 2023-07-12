Эрдоган: Зеленский попросил передать Украине командиров "Азова"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что разрешение забрать в Украину командиров-защитников "Азовстали" в конце концов "вышло на позитив" в отношениях с Россией.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Эрдоган заверил, что договоренности о том, что военные командиры, которые защищали "Азовсталь", должны оставаться в Турции, были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией. Турция предоставила им убежище для выполнения российско-украинской договоренности.

"Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас", – пояснил он.

По словам Эрдогана, он отдал защитников "Азовстали" только потому, что об этом попросил президент Владимир Зеленский. "Когда мы получили этот запрос – то мы отдали этих командиров", – сказал турецкий президент.

Впрочем, он не считает, что это повлияло на отношения с Россией. "Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив", – заявил он и спрогнозировал обсуждение этой темы на встрече с Путиным в сентябре.