Страны НАТО когда-нибудь позовут Украину в альянс

Страны НАТО согласовали декларацию по вопросу приема Украины в альянс, согласно которой Украину в будущем пригласят в НАТО, если сойдутся многие условия.

В окончательной декларации НАТО по пути членства Украины говорится: "Мы будем в состоянии направить приглашение Украине присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся и условия будут выполнены", передает Reuters.

Союзники согласовали пакет из трёх элементов, чтобы приблизить Украине к членству в НАТО, сообщил генсек НАТО Столтенберг

"Сюда входит помощь в переводе армии на стандарты НАТО, создание формата Украина-НАТО, в котором у Украины будет голос наравне с членами Альянса, а также отмена стандартного плана вхождения в НАТО", - заявил генсек Альянса.