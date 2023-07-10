Politico: Группа западных стран обсуждает гарантии безопасности для Украины перед саммитом НАТО

Небольшая группа западных стран ведет «лихорадочные переговоры в последнюю минуту» перед саммитом НАТО в Вильнюсе по поводу гарантий безопасности для Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на четырех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.

В течение последних нескольких недель США, Британия, Франция и Германия обсуждали этот вопрос с Киевом, а также обращались к другим союзникам по НАТО, ЕС и «Большой семерке».

Идея заключается в том, чтобы создать «зонтик» для всех стран, готовых предоставить Украине постоянную военную помощь, даже если детали по конкретным странам будут отличаться. Эти усилия являются частью более широких переговоров между несколькими группами стран по долгосрочной поддержке Киева.

По словам официальных лиц в Берлине, Париже, Лондоне и Брюсселе, которые говорили на условиях анонимности, западные страны хотят представить свой план в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Высокопоставленный дипломат НАТО сообщил журналистам, что в настоящее время ведутся «лихорадочные переговоры» о том, как должен выглядеть этот план.

Другой дипломат НАТО сказал, что финальные детали будут согласовываться «в последнюю минуту» в Лондоне, где в понедельник пройдет встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Британии Риши Сунака.

«По сути, это гарантии для Украины, что мы будем в течение очень долгого времени оснащать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать их, чтобы у них были силы для сдерживания любой агрессии в будущем», – сказал дипломат.