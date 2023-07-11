НАТО наметит "путь" для присоединения Украины, но не "график"

НАТО проложит путь реформ для Украины, чтобы она могла в конце концов присоединиться к альянсу, но без указания "графика", заявил во вторник советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Путь реформ для Украины" будет составлен, но "я не могу назвать его график", сказал Салливан журналистам на саммите НАТО в Вильнюсе, а также сообщил, что в среду президент США Джо Байден встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Салливан исключил любое немедленное вступление Украины, поддерживаемое Западом, учитывая ее продолжающуюся войну против российского вторжения, заявив, что это "приведет НАТО к войне с Россией".

Ссылаясь на "много доброй воли" в отношении амбиций Украины на саммите в Вильнюсе, Салливан сказал, что "вопрос заключается в том, какой путь?". "Я думаю, что мы можем достичь хорошего понимания", - сказал он.

Помимо вопроса о членстве, страны НАТО обсуждают конкретные временные меры безопасности, которые можно предложить Украине, помимо текущей поступающей военной помощи. Салливан сказал, что это будет обсуждаться во время встречи Байдена и Зеленского в среду.