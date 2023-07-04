Украина мониторит ситуацию с ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны и Госпогранслужба Украины активно следят за ситуацией с размещением в Беларуси ЧВК "Вагнер", сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Еще одно из направлений, к которому приковано внимание Украины, - это поддержка Беларусью размещения … ЧВК ["Вагнер"] у себя на территории. Мы внимательно следим за тем местом, где их могут разместить», - сказал Демченко, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что «пока что мы не видим, чтобы [вагенровцы] уже прибывали и размещались на этой территории, но, конечно, подразделения разведки Украины, Госпогранслужбы активно следят за этой ситуацией", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Демченко добавил, что ситуация непосредственно по линии границы Украины и Беларуси остается полностью контролируемой.