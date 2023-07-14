Украина делает пограничную полосу на границе с Беларусью непроходимой

Украина продолжает укреплять границу с Беларусью минными полями и противотанковыми рвами, сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде нам еще долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача сделать пограничную полосу для врага непроходимой, — заявил Наев, которого цитируют европейские медиа.

По его словам, за последнюю декаду месяца вдоль границы с Беларусью было установлено 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тыс. мин. Вдоль границы оборудовано около 5 тыс. метров траншей и 6,5 тыс. метров противотанковых рвов. Сооружено 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники.