Белорусский Красный Крест подтвердил участие в вывозе украинских детей в Беларусь

Глава Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил, что организация участвует в вывозе украинских детей.

«Вы знаете, если честно, меня просто до глубины души возмутил тот факт о том, что люди думают в меру, я не знаю, своих мыслей воспаленных или они считают, что так логично поступать, когда обвинили Республику Беларусь в том, что мы похищаем детей, которые приезжают к нам на оздоровление. И честно говоря, дело в том, что и Белорусский Красный Крест принимал, принимает и будет принимать в этом активное участие, когда мы заботимся о тех детках, дарим им подарки, вместе с фондом Алексея Константиновича Талая делаем все, чтобы дети забыли вообще об ужасах войны и отдохнули. и почувствовали что есть островок счастья», – сказал Шевцов в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Шевцов заявил, что приехал на Донбасс, чтобы не допустить урона имиджа Беларуси и Белорусского Красного Креста.

В эфире белорусского телеканала Шевцов появился в майке и кепке с логотипом Красного Креста и с бейджем. Во время поездки в оккупированный Мариуполь он был в одежде с символом Z, отмечает Reform.by

«Когда я понял, что обвиняют Республику Беларусь, то я прекрасно понимаю, что эти обвинения рано или поздно будут высказаны в том числе Белорусскому Красному Кресту. И просто для того, чтобы убедиться, убедить всех, я безусловно сел сразу в машину, ближайший конвой, который организовывал Алексей Талай, и приехал сюда, чтобы показать всем. И самое главное, я могу допустить урона имиджа ни страны, ни Белорусскому Красному Кресту, ни самому всему Движению Красного Креста и Красного Полумесяца в мире, которые стоят на защите гуманных ценностей, сохранения жизни, помощь тем нуждающимся ( неважно, кто это)», - заявил Шевцов.