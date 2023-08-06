Минобороны Украины: Пуск ракет из Беларуси мог быть имитацией

Россия могла имитировать пуски ракет с территории Беларуси с целью провокации – чтобы втянуть эту страну в войну против Украины, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«О ракетах с территории Беларуси – вероятно, это был электронный пуск или имитация пуска, поскольку на территории этой страны размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций, чтобы втянуть ее в войну против Украины», - сказал Юсов, которого цитирует Укринформ.

«Физически его могло и не быть, но все могло быть устроено так, будто пуски происходили с территории Беларуси. Информация сейчас проверяется», – добавил представитель ГУР.

Как сообщалось, вечером 5 августа во время воздушной тревоги, объявленной по всей территории Украины, Воздушные силы ВСУ предупредили о запуске ракет с территории Беларуси.