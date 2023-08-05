ВС Украины заявили о пуске ракет с территории Беларуси

Воздушные силы ВСУ заявили, что пуски нескольких ракет по Украине в субботу были осуществлены с территории Беларуси.

В субботу вечером взрывы раздались в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях Украины, сообщают военные администрации регионов.

По данным ОК "Юг", к малому ракетному кораблю в Черном море добавился снаряженный фрегат. "Общее количество "Калибров", которое может быть применено - 16", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал вечерний ракетный удар по стране, нанесенный российскими войсками. Он заявил, что ракеты в числе прочего ударили по заводу «Мотор Сич» — это предприятие находится в Запорожье и выпускает авиационные двигатели.

«Кинжалы», «Калибры» били по «Мотор Сич», нашей Хмельнитчине. Часть ракет сбита, благодарю за это наших воинов противовоздушной обороны», — сказал Зеленский.

Администрация Запорожской области ранее сообщала о взрывах на своей территории.