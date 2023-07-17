Госпогранкомитет РБ сообщил о перехвате украинского беспилотника

Госпогранкомитет РБ утверждает, что пограничный наряд, выполнявший задачи по охране границы вдоль реки Днепр в Брагинском районе Гомельской области, обнаружил беспилотный летательный аппарат, который незаконно пересек границу с территории Украины.

«С помощью дрона велась разведка приграничной территории Республики Беларусь», - говорится в сообщении ведомства.

«В результате применения белорусским пограничным нарядом радиоэлектронного ружья дальнейший полет украинского беспилотника пресечен. Квадрокоптер был принудительно посажен на воду», - также сказано в сообщении.

Госпогранкомитет обвинил украинскую сторону в том, что «Украина продолжает провокационные действия, связанные с преднамеренным залетом беспилотников на территорию Республики Беларусь».