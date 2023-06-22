Последнее обновление: 22.06.2023 22:12

Зеленский освободил Игоря Кизима от должности посла в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности украинского посла в Беларуси, подписав соответствующий указ.

"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь", - говорится в тексте указа, датированного 22 июня.

Кизим был назначен послом в Беларусь еще при президенте Порошенко в феврале 2017 года. В апреле 2023 года после встречи Лукашенко с главарем ДНР Денисом Пушилиным Игорь Кизим был отозван для консультаций.

Зеленский не назначил нового посла в Беларуси.

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