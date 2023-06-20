В Верховную Раду внесен проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об обращении к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании Беларуси государством-агрессором.

Отмечается, что, принимая во внимание нежелание Беларуси прекратить позволять Российской Федерации использовать свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру для вторжения на суверенную территорию Украины вопреки международным обязательствам, необходимо признать Республику Беларусь государством-агрессором, сообщает УНН со ссылкой на ВР.

Проект обращения Верховной Рады Украины направлен на:

• привлечение внимания мирового сообщества к фактам содействия и поддержки Беларусью агрессии России против Украины, использования территории, инфраструктуры Республики Беларусь для осуществления террористических атак на территорию Украины, что усиливает способность Российской Федерации вести боевые действия и побуждает ее к эскалации вооруженной агрессии против Украины и всего цивилизованного мира;

• безотлагательное инициирование на международном уровне мер, способных предотвратить помощь и содействие государству-террористу – РФ;

• привлечение к ответственности должностных лиц Беларуси, взыскание репараций и возмещение нанесенного Украине ущерба.

Также проект постановления, в частности, предусматривает:

• признание Республики Беларусь государством-агрессором;

• акцент на недопустимости безнаказанности виновных за преступления против человечности, совершенные с начала агрессии против Украины;

• призыв к международному сообществу о признании Республики Беларусь государством-агрессором, всесторонне поддерживающим терроризм российской федерации, чем ставит под угрозу международный мир и безопасность;

• призыв к Правительству Украины немедленно проработать вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Республикой Беларусь;

• призыв к международным партнерам Украины усилить давление на Республику Беларусь, в том числе путем введения секторальных ограничительных мер (санкций), чтобы остановить агрессию и заставить белорусское руководство прекратить позволять использовать территорию РБ для совершения военных преступлений, преступлений против человечности и террористических актов против Украины и ее граждан;

• призыв к правительствам и парламентам иностранных государств способствовать предоставлению Украине необходимой военной помощи с целью усиления ее оборонных возможностей, гуманитарной помощи для пострадавшего мирного населения и внутренне перемещенных лиц и т.д.