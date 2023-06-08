Лукашенко: Вы догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС

Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств ОДКБ по сути повторил российские нарративы о стороне, виновной в подрыве Каховской ГЭС.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа", где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тыс. человек погибли. Поэтому - Каховка, Каховка, а про то (потери при попытке контрнаступления) никто не говорит. А это же все видно", - увязал Лукашенко подрыв ГЭС и якобы начавшееся украинское контрнаступление.

"И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США. Обязан отдать им должное. Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". Подумайте, с чего бы это?" – сделал он многозначительный намек.