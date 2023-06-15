Белорусские пограничники сбили беспилотник на границе с Украиной

Госпогранкомитет Беларуси решил сообщить об инциденте, произошедшем около месяца назад на границе с Украиной.

«Инцидент произошел в конце прошлого месяца. В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя беспилотного летательного аппарата. Впоследствии в небе был визуально обнаружен беспилотник, двигавшийся с украинской территории в тыл Республики Беларусь. В результате применения пограничным нарядом штатного вооружения произошла детонация элемента, закрепленного на беспилотнике», - говорится в сообщении ведомства.

В ходе осмотра участка местности обнаружены и изъяты множественные металлические элементы со следами термического воздействия. Также было установлено, что в результате попадания пули произошел подрыв взрывного устройства (боеприпаса), закрепленного на борту БПЛА.

Ведомство не поясняет, почему поделилось этой историей только почти месяц спустя проишествия.