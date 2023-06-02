СБУ задержала агента белорусского КГБ

Служба безопасности Украины задержала агента белорусского КГБ, который шпионил за северной границей Украины, говорится в сообщении украинского ведомства.

По данным службы, гражданин Беларуси имел разрешение на постоянное проживание на территории Украины и длительное время жил в Ровенской области. В начале войны его завербовал КГБ Беларуси, поручив ему собирать данные об обороне северных границ Украины, а также маршрутах перемещения военной техники.

Шпион был задержан во время попытки передачи данных в Беларусь.