Зеленский обсудил обустройство границы с Беларусью на совещании в Житомире

Президент Украины Владимир Зеленский в минувший понедельник провел совещание в Житомире, одной из тем которого стала граница с Беларусью.

«Провел в Житомире и специальное координационное совещание – со всеми, кто отвечает за область. Отдельное внимание было уделено границе. Был доклад руководителя Житомирской областной военной администрации и председателя Госпогранслужбы. Защита, обустройство границы, ситуация в целом. Благодарю всех, кто обеспечивает нам эту прочность – нашей государственной границы», - сообщил Зеленский в вечернем обращении к украинцам.