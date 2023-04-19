Верховная Рада назвала встречу Лукашенко с Пушилиным «провокацией на грани признания»

Отзыв посла Украины в Беларуси на консультации в Киев в Верховной Раде Украины назвали сигналом Лукашенко, который «пошел на провокацию на грани признания".

"Для Украины абсолютно неприемлемы официальные контакты какого-либо государства с подконтрольными России террористическими организациями "ДНР-ЛНР", - заявил глава комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, которого цитируют украинские медиа.

По его словам, отзыв 19 апреля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима для консультаций является серьезным сигналом для Александра Лукашенко. Накануне Лукашенко встретился в Минске с главарем ДНР Пушилиным.

"Шаг Лукашенко является преднамеренной провокацией на грани признания так называемых "ДНР-ЛНР". Украина не может поддерживать дипломатические отношения с государствами, признающими их", - добавил Мережко.