Последнее обновление: 19.04.2023 13:50

Верховная Рада назвала встречу Лукашенко с Пушилиным «провокацией на грани признания»

Отзыв посла Украины в Беларуси на консультации в Киев в Верховной Раде Украины назвали сигналом Лукашенко, который «пошел на провокацию на грани признания".

"Для Украины абсолютно неприемлемы официальные контакты какого-либо государства с подконтрольными России террористическими организациями "ДНР-ЛНР", - заявил глава комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, которого цитируют украинские медиа.

По его словам, отзыв 19 апреля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима для консультаций является серьезным сигналом для Александра Лукашенко. Накануне Лукашенко встретился в Минске с главарем ДНР Пушилиным.

"Шаг Лукашенко является преднамеренной провокацией на грани признания так называемых "ДНР-ЛНР". Украина не может поддерживать дипломатические отношения с государствами, признающими их", - добавил Мережко.

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