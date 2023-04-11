Более 70 тыс. российских военных вторглись в Украину с территории Беларуси

Более 70 тысяч российских солдат вторглись в Украину с территории Беларуси в первый день войны, заявил интервью РБК-Украина первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

«С белорусской границы ворвались 70 тысяч россиян и семь тысяч бронемашин, они преодолели 115 км и достигли своей цели, полностью использовав горючее. Для дальнейших наступательных действий на Киев им потребовалась дозаправка. Бензовозам с топливом осталось ехать меньше часа. Но силы сопротивления Украины обратили внимание на конвой протяженностью 64 км и не допустили его к войскам. Тем самым, которые были готовы окружить Киев», - сообщил Павлюк.

Ранее сообщалось, что наступление на Киев через Чернобыльскую зону утром 24 февраля начали девять батальонных тактических групп (БТГ) армии РФ. Еще десять БТГ оставались в резерве в Гомельской области у белорусско-украинской границы.

«Россия под видом проведения стратегического командно-штабного учения провела подготовку и начала полномасштабную вооруженную агрессию с целью уничтожения нашего государства. Первоначальный план захвата Киева был рассчитан на краткосрочную операцию продолжительностью 3-5 суток. Подобный план был использован СССР в Венгрии в 1956-го, Чехословакии в 1968-го и в Афганистане в 1979 году», - рассказал Павлюк.

«Оккупанты по привычному для себя принципу планировали как можно быстрее высадить силы специальных операций (ССО) и воздушные десанты на подступах к Киеву – на аэродромах Гостомель и Васильков. Противник хотел ракетными и авиационными ударами уничтожить нашу систему ПВО, пункты управления воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальную гвардию и объекты критической инфраструктуры. Далее в условиях дезорганизации и краха системы управления они собирались захватить правительственный квартал и ликвидировать или арестовать украинское руководство. И установить своих ставленников – марионеток. Учитывая, что в уничтоженной технике россиян была парадная форма одежды, они больше готовились к параду на Крещатике, а не к уличным боям…», - отметил первый замминистра обороны Украины.