Последнее обновление: 27.06.2025 16:26

Армения пригрозила окончательным выходом из ОДКБ из-за бездействия союзников

Армения может принять окончательное решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если страны-участницы, включая Россию, не выскажут четкую политическую позицию в связи с действиями Азербайджана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

По его словам, после нападения на суверенную территорию Армении партнеры по ОДКБ до сих пор не сделали ожидаемых политических заявлений, несмотря на то что эти вопросы поднимаются уже несколько лет, передают армянские СМИ.

"В конце концов, если партнеры по ОДКБ, в том числе Российская Федерация, не выступят с политическими заявлениями, то Армения примет окончательное решение", - подчеркнул Костанян.

Он добавил, что Ереван больше не ограничивается намеками, а говорит "предельно откровенно".

Дипломат также отметил, что Армения как суверенное государство сама определит подходящий момент для принятия дальнейших шагов.

В сентябре 2024 года Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ.

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