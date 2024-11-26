Армения вновь проигнорирует саммит ОДКБ

Армения не будет участвовать в мероприятиях ОДКБ в Астане 28 ноября, однако не возражает, чтобы запланированные документы были приняты. Об этом сообщил постпред России при организации.

Иными словами, официальный Ереван вновь проигнорирует саммит ОДКБ, продемонстрировав политический демарш.

Отсутствие Армении на мероприятиях ОДКБ приобрело систематический характер.

Игнорируя мероприятия ОДКБ, Армения посылает четкий сигнал о своем отношении к организации.

Как сообщила пресс-служба МИД Казахстана, в мероприятии примут участие Путин, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Лукашенко и генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Кроме того, для участия в саммите ОДКБ приглашены генеральные секретари Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин.

Лукашенко отправится на саммит ОДКБ в Казахстан после Пакистана (проходит 25-27 ноября).