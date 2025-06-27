Магазины белорусской сети "Да дому" хотят открыть в Башкортостане

Белорусская сеть магазинов "Да дому" может появиться в Башкортостане в октябре. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра правительства республики Рустам Муратов на XII Форуме регионов России и Беларуси.

"Мы провели переговоры с Беллегпромом. Мы открываем сеть магазинов "Да дому". Надеемся, что в октябре эта сеть магазинов у нас появится. Будет представлена вся продукция легкой промышленности Беларуси", - сказал Муратов, которого цитирует ТАСС.

По его словам, обсуждаются также перспективы создания большого торгового дома.

В магазине "Да дому" представлены товары для дома, в том числе для интерьера, домашняя одежда, посуда, постельное белье.