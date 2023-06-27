Путин признал, что ЧВК «Вагнер» финансировалась за счет государства

Содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством, заявил Путин во время встречи с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля.

«Хочу, чтобы мы все знали об этом. Содержание группы „Вагнер“ полностью обеспечивалось государством, из Министерства обороны, из государственного бюджета, мы полностью финансировали эту группу», — сказал он.

По его словам, с мая 2022 по май 2023 власти заплатили ЧВК на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты более 86 млрд руб. Собственник «Вагнера» — компания «Конкорд» — за год через Военторг заработал 80 миллиардов рублей, сообщил Путин.

«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — добавил он.

Российские власти в течение нескольких лет настаивали, что ЧВК «Вагнер» никак не связано с государством. Во время Мюнхенской конференции по безопасности французский президент Эммануэль Макрон обвинил Путина во лжи из-за этих утверждений: «Год назад я разговаривал с Путиным, и он заверил меня, что Россия не имеет ничего общего с группой Вагнер», — признался Макрон, передает BBC.

В мае прошлого года, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, глава МИД России Сергей Лавров заявлял: «Вагнер — это частная военная компания, которая не имеет отношения к российскому государству».