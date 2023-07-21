Власти РФ арестовали Игоря Стрелкова за экстремизм

Власти РФ арестовали одного из бывших главарей донецкого ополчения и экс-«министра обороны ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) за экстремизм.

"Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении", - сообщила супруга Стрелкова Мирослава Регинская.

По ее словам, Гиркин задержан по делу об экстремизме.

"О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил", - сообщила Регинская, передает Интерфакс.

В свою очередь, Александр Молохов - адвокат Стрелкова - подтвердил, что после обыска в московской квартире сотрудники правоохранительных органов забрали его подзащитного. По словам адвоката, где Стрелков находится сейчас, пока неизвестно.

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его виновным по делу о крушении в Донецкой области Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines и заочно приговорил его к пожизненному заключению.