США держали в секрете детальные разведданные о планах "Вагнера"

Сотрудники разведки США смогли собрать чрезвычайно подробную и точную картину планов главаря группы "Вагнера" Евгения Пригожина относительно его мятежа, но разведданными делились только с избранными союзниками и не раскрывали информацию Украине заранее, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников телеканала, не было понятно, когда именно Пригожин будет действовать, но, похоже, он решил начать реализовать свой план после заявления Министерства обороны России от 10 июня о том, что все частные военные компании, в том числе и "Вагнер", будут вынуждены подписать контракты с российскими военными с июля.

Разведданные были настолько секретными, что в США с ними были ознакомлены только высшие должностные лица администрации Байдена, а также члены "Группы восьми" Конгресса, которые имеют доступ к самым секретным вопросам разведки.

США поделились данными с высокопоставленными британскими чиновниками, но не с союзниками НАТО на более широком уровне, рассказали источники.

Секретность разведданных стала причиной того, что некоторые высокопоставленные европейские чиновники и даже высокопоставленные чиновники в правительстве США были застигнуты врасплох бунтом Пригожина в пятницу и скоростью, с которой войска "Вагнера" продвинулись к Ростову-на-Дону и в направлении Москвы в субботу утром, сообщили источники.

Некоторые официальные лица НАТО выразили разочарование тем, что разведданные не были обнародованы. Но это могло бы скомпрометировать чрезвычайно чувствительные источники и методы, объяснили собеседники телеканала.

Украинским чиновникам также не сообщили о разведданных заранее, по словам источников. Прежде всего – из-за опасений, что разговоры между американскими и украинскими чиновниками могут быть перехвачены противниками.