Блинкен: Не думаю, что поход Пригожина – это финальный эпизод

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что попытка мятежа частной военной компании "Вагнера" свидетельствует об "очень серьезных трещинах" в российской власти.

В эфире телеканала АВС в воскресенье Блинкен сказал, что ситуация с попыткой мятежа в России "все еще развивается".

"Есть Пригожин, который публично ставит под сомнение саму предпосылку российской агрессии против Украины – представление о том, что Украина или НАТО каким-то образом представляют угрозу для России. Есть человек, который публично и очень открыто бросает вызов власти Путина – и очень открыто", – отметил он.

Глава Госдепа подчеркнул, что 16 месяцев назад, в начале полномасштабного вторжения в Украину, "Путин стоял на пороге Киева в Украине, стремясь захватить город за считанные дни и стереть страну с лица земли".

"Сейчас же ему пришлось защищать Москву, столицу России, от собственного наемника... Не хочу спекулировать, но не думаю, что мы видели финальный эпизод", – добавил Блинкен.

Он также подтвердил, что представители администрации президент США говорили с российскими коллегами.

"Прежде всего – потому, что мы хотим гарантировать, что Россия понимает свою обязанность заботиться о благополучии американских граждан и нашего персонала, который находится в России. Они обязаны это делать", – пояснил госсекретарь.