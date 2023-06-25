Последнее обновление: 25.06.2023 11:15

ISW: Пригожин почти наверняка спланировал мятеж заранее

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин, вероятно, решил, что единственный способ сохранить «Вагнера» как независимую от Минобороны силу — организовать поход против российского военного ведомства, однако он переоценил свои силы, полагают военные эксперты ISW в очередной сводке.

По их мнению, установленный Минобороны срок 1 июля для подписания контрактов всех добровольческих формирований с российским военным ведомством рассматривался Пригожиным как угроза своему политическому и, возможно, личному выживанию. Он решил, что лучше попытаться сменить руководство Минобороны, чем полностью потерять ЧВК «Вагнера».

Военные аналитики полагают, что Пригожин почти наверняка спланировал мятеж заранее, учитывая координацию и скорость передвижения бойцов, однако ISW не может подтвердить эту гипотезу на основе информации из открытых источников.

Также в сводке ISW говорится о возможном ближайшем будущем ЧВК «Вагнера». По их мнению, договоренность при посредничестве Лукашенко, скорее всего, приведет к ликвидации ЧВК как независимого игрока под руководством Пригожина в ее нынешней форме, хотя отдельные элементы организации могут сохраниться.

Аналитики полагают также, что соглашение при посредничестве Лукашенко лишает Пригожина контроля над группой «Вагнер» в обмен на снятие уголовных обвинений в мятеже. Сделка, если она будет выполнена в том виде, в котором ее изложил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчинит часть группы «Вагнер» российскому Минобороны, как давно хотел министр обороны Сергей Шойгу. Однако неясно, как Кремль будет определять бойцов «Вагнера», которые не участвовали в мятеже, а также не уточняется судьба наемников «Вагнера», которые в нем участвовали, кроме как получение помилования, отмечается в сводке.

Эксперты обращают внимание, что неясно, будут ли силы «Вагнера» охотно сотрудничать при их интеграции в российское Минобороны и будут ли российские вооруженные силы охотно служить вместе с бойцами «Вагнера» в будущем.

В ISW отмечают, что позиция Путина в отношении Шойгу и Герасимова также остается неясной, а Песков уточнял, что любые военные перестановки являются исключительно прерогативой Путина и «практически» не обсуждались в ходе вчерашних переговоров.

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