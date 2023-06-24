Последнее обновление: 24.06.2023 15:00

Разведка Великобритании называет лояльность силовиков ключевым фактором в развитии кризиса в РФ

Разведуправление Министерства обороны Великобритании посвятило свою ежедневную сводку военному мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В военном ведомстве отметили, что наёмники перешли через российскую границу как минимум в двух местах, взяли под контроль военный штаб в Ростове, а часть вагнеровцев «почти наверняка» стремится добраться до Москвы — не встречая особого сопротивления со стороны военных и других силовиков.

«В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности будет иметь ключевое значение в развитии кризиса. Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время», — констатировали в Минобороны Великобритании.

Ранее по теме


<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование