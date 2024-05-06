Последнее обновление: 06.05.2024 10:00

Еврокомиссия хочет внести Voice of Europe в санкционный список ЕС

Еврокомиссия предлагает внести в 14-й пакет санкций платформу Voice of Europe, которая использовалась для вмешательства в европейские выборы.

Об этом в эфире Чешского телевидения 5 мая сообщила вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова.

Вице-председатель Еврокомиссии прокомментировала усилия Чехии наложить санкции ЕС на Voice of Europe, а также Виктора Медведчука и связанного с ним Артема Марчевского, которые координировали кампанию по влиянию на выборы в Евросоюзе.

Юрова сказала, что не знает, будут ли в санкционном списке Медведчук и Марчевский, но "Voice of Europe будет там", добавив, что Евросоюз считает эту платформу инструментом путинской пропаганды.

Она указала, что Еврокомиссия предлагает добавить в новый пакет санкций 67 физических и 23 юридических лица, а также ввести ограничения на импорт российского сжиженного природного газа в Европу.

Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт Voice of Europe использовался для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия тоже ввела санкции.

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