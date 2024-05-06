Страны ЕС получили предложение 14-пакета санкций против России

Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения 14-го пакета санкций против России, который содержит, в частности, ограничения на импорт сжиженного газа (СПГ) из России, хотя полное эмбарго не планируется.

В пакете говорится о запрете перевалки российского СПГ в европейских портах, откуда он затем отправляется по всему миру. Лидерами здесь являются Бельгия и ее порт Зебрюгге, но Франция и Испания также являются одними из крупнейших получателей российского СПГ.

Кроме того, санкции будут касаться российских проектов СПГ "Арктик" и "Мурманск".

Комиссия также хочет наложить санкции на несколько судов так называемого "теневого флота" РФ, которые транспортируют российскую нефть несмотря на ограничения ЕС. Им будет запрещено заходить в европейские порты. Также, транспортным компаниям, по меньшей мере на четверть принадлежащим россиянам, будет запрещено работать в ЕС.

Комиссия также подготовила санкционный список из более чем 50 компаний за пределами ЕС, подпадающих под торговые ограничения. Они снабжают Россию западными компонентами и помогают обходить санкции.

Ранее сообщалось, что санкции будут касаться компаний из Китая, Гонконга, Турции и Кыргызстана.

Также будет запрещено финансирование Россией политических партий и фондов и неправительственных организаций и исследовательских центров.

Запрета на импорт алюминия в проекте нет, но есть запрет на импорт гелия. Что касается запрета на экспорт, то оно будет касаться, в частности, марганцевой руды, горных машин, мониторов и электроники.