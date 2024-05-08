Россия минувшей ночью нанесла массированный ракетный удар по Украине

Россия в ночь на 8 мая нанесла комбинированный удар ракетами разных типов и ударными беспилотниками, применив 55 ракет и 21 дрон-камикадзе, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Согласно заявлению, Воздушным силам Украины удалось сбить 39 ракет и 20 дронов.

Для нанесения удара военный РФ использовали аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал», 3 ракеты «Искандер», ▪️четыре «Калибра», 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95, две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

По данным ВСУ, были сбиты 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555, четыре «Калибра», две авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Президент Украины Владимир Зеленский связал очередной массированный ракетный удар РФ с Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, который в Украине отмечают 8 мая.

«Более 50 ракет и более 20 «шахедов» по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора», — заявил Зеленский.

«Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграме.

По данным министра энергетики, были атакованы энергетические объекты в шести областях — Зеленский назвал семь.