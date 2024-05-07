Последнее обновление: 07.05.2024 16:46

Дипломаты 7 стран ЕС посетят «инаугурацию» Путина

Европейский дипломат на условиях анонимности сообщил Reuters, что 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать "инаугурацию" Путина, но остальные семь государств пришлют своих представителей.

Дипломатический источник в Париже отдельно уточнил, что "Франция будет представлена своим послом в России".

Источник добавил, что Франция ранее осуждала репрессивные условия, в которых состоялись выборы, а также организацию выборов на оккупированных Россией украинских территориях, которые Париж считает нарушением международного права и Устава ООН.

Во вторник появилась информация, что число стран ЕС, желающих посетить церемонию, сократилось до 6, поскольку Бельгия решила не посылать своего дипломата на инаугурацию.

Однако дипломаты Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии будут участвовать в мероприятии.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявили, что не видят оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

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