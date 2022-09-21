ЕС: Путин четко показал, что хочет эскалации войны, а не мира

Путин объявлением частичной мобилизации доказал, что не заинтересован в завершении войны и хочет углубления кризиса, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Заявления президента Путина о референдумах и частичной мобилизации - лишь еще одно доказательство, что Путин не заинтересован в мире. Он заинтересован в эскалации своей войны", - сказал Стано.

По его словам, эти заявления также еще один признак отчаяния российских властей из-за того, как развивается агрессия против Украины.

"Эти заявления - также четкий сигнал всему международному сообществу, особенно во время проведения Генассамблеи ООН, что он стремится только продолжать разрушительную войну, которая уже привела к негативным последствиям во всем мире, не только в Украине", - добавил Стано.