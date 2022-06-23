Еврокомиссия и Совет ЕС запретили доступ российским лоббистам

Еврокомиссия и Совет ЕС вслед за Европарламентом запретили доступ к своим зданиям в Брюсселе для лоббистов, представляющих российские компании.

Представители институтов подтвердили в четверг, вскоре перед началом саммита ЕС, изданной инструкцией "больше не принимать лиц, представляющих российские интересы", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP. Послы ЕС достигли согласия по этому поводу на встрече 15 июня.

Это решение будет касаться всех представителей российских интересов, которые имели спецаккредитацию лоббистов в реестре прозрачности, чтобы встречаться с еврокомиссарами, их помощниками и евродепутатами. В реестр вносятся лица и организации, которые ставят цель влиять на законодательный процесс и реализацию политики через евроинституции, чтобы открыто указывать, чьи интересы они представляют и за какие средства.

Первым в начале июня такой шаг сделал Европарламент.